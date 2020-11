Rotterdam krijgt bioscoop en hotel naast Ahoy

Bij Zuidplein In Rotterdam-Zuid wordt het naast shoppen ook mogelijk een filmpje of een hotelletje te pakken of uit eten te gaan. Naast Rotterdam Ahoy verrijzen vanaf 2023 een bioscoop, parkeergarage, restaurants en een hotel.

Volgens onder meer de gemeente Rotterdam moet het gebied rond Zuidplein zo het “bruisend stadscentrum” voor Rotterdam-Zuid worden. De contracten voor het nieuwe gedeelte van gebiedsontwikkeling Hart van Zuid zijn inmiddels getekend. Onlangs werd bij winkelcentrum Zuidplein het hernieuwde Theater Zuidplein geopend. De opening van het Rotterdam Ahoy Convention Centre staat nog op de planning.

Medio 2023 wordt er naar verwachting begonnen met de bouw van de Pathé-bioscoop. Dit wordt de derde vestiging van de bioscoopketen in de stad. In de nieuwe parkeergarage komen zeshonderd parkeerplaatsen.