Ruim 15 miljoen euro opgehaald bij actie Giro555 voor Beiroet

Nederlanders gaven meer dan 15 miljoen euro voor hulp aan Beiroet na de explosie in de stad van afgelopen zomer. De Nationale Actie voor Beiroet liep tot 31 oktober. Op Giro555 kwam in totaal 15.198.181 euro binnen.

Begin augustus explodeerde een grote hoeveelheid ammoniumnitraat in de haven van de Libanese hoofdstad. Dat zorgde voor een enorme ravage. Organisaties boden direct na de ramp onder meer medische hulp en voedselhulp, hulp bij puinruimen en ondersteuning bij het bieden van tijdelijk onderdak.

Snel daarna werd ook een begin gemaakt met het herstel van huizen en winkels, het bieden van psychologische hulp aan onder meer kinderen en het financieel ondersteunen van gezinnen om de economie weer op gang te krijgen. Ook nu gaat de hulpverlening door.

De omstandigheden voor het bieden van hulp zijn complex in de stad, aldus actievoorzitter Garance Reus-Deelder. “Al voor de explosie was het leven voor veel inwoners van Beiroet zwaar. Libanon kampte al met een economische crisis, stijgende werkloosheid, opvang van vluchtelingen uit de regio en sociale onrust.” Daarnaast raakt de coronacrisis de bevolking hard en bemoeilijkt de crisis de hulpverlening. “Het aantal besmettingen stijgt, scholen zijn gesloten waardoor kinderen de hele dag thuis zitten. Sommige hulpverleners kunnen door lokale lockdowns niet naar hun werk of raken zelf besmet.”

Achter Giro555 zitten elf samenwerkende hulporganisaties, waaronder UNICEF, het Nederlandse Rode Kruis, Terre des Homes, Oxfam Novib en Cordaid.