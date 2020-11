Voorlopig geen Elfstedentocht, ook niet als er genoeg ijs ligt

Er komt voorlopig geen Elfstedentocht, zelfs niet als er genoeg ijs zou liggen. Dat heeft de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden laten weten. Het kan niet op een veilige manier, gezien de situatie die nu geldt vanwege het coronavirus. Vooral de anderhalvemeterregel is een groot probleem, zowel voor de deelnemers en andere betrokkenen als voor de toeschouwers.

Het bestuur vindt het niet verantwoord om een evenement te organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijk gevolgen van besmetting. De Elfstedentocht legt bovendien een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning. Het bestuur vindt ook dat op dit moment niet verantwoord, gezien de grote druk die deze sector momenteel meemaakt.

Het bestuur sluit niet helemaal uit dat er nog een Elfstedentocht komt dit seizoen, bijvoorbeeld in januari of februari. Dat zou, afgezien van voldoende ijs, alleen kunnen als de maatregelen tegen het virus verdwijnen of worden aangepast.

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen, bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek of minder deelnemers, maar het bestuur zegt in deze alternatieven geen optie te zien. “Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.”

De Elfstedentocht wordt elk jaar volledig voorbereid en kan daarom binnen 48 uur georganiseerd worden. Dat is niet anders in een jaar waarin een virus woedt, met grote gevolgen voor alle evenementen en bijeenkomsten. Het bestuur gaat daarom, net als elk jaar, gewoon door met de voorbereidingen voor de tocht en heeft de geactualiseerde draaiboeken klaar op 1 december.