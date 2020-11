Winkeliers gaan strenger toezien op naleving coronaregels

Winkeliers beloven het toezicht op naleving van de coronamaatregelen aan te scherpen. Bij drukte grijpen zij in, indien nodig met hulp van politie en boa’s. De detailhandel heeft daarover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en met minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

De bewindslieden erkennen dat winkeliers en winkelmedewerkers sinds het begin van de corona-uitbraak hard hebben gewerkt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar zij constateren ook dat “een extra stap nodig is”, zeker met de drukke decembermaand voor de boeg. Ook premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens zijn persconferentie dat in de detailhandel “echt nog meer moet gebeuren”.

Sinds eind oktober wordt al van de detailhandel verwacht dat bezoekers die zich niet aan de coronarichtlijnen houden, bijvoorbeeld door geen 1,5 meter afstand te houden, daarop worden aangesproken. Nu is afgesproken dat daarvoor bijvoorbeeld beveiligers worden ingezet, niet alleen in de winkels zelf maar ook daarbuiten. Als het nodig is om naleving af te dwingen, kunnen zij een beroep kan doen op de politie of boa’s.