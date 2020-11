Carré gaat miniversie van theater voor in kerstboom verkopen

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gaat miniatuuruitvoeringen van het gebouw voor in de kerstboom verkopen. De kerstornamenten zijn gemaakt in een gelimiteerde oplage.

De opbrengsten komen ten goede aan het theater, dat net als de meeste podia een zwaar jaar achter de rug heeft. Cabaretier Claudia de Breij nam het eerste exemplaar in ontvangst, valt op een filmpje op YouTube te zien. In haar voorstelling Hier ben ik!, over het leven en werk van Heintje Davids, vertelde zij zich na een half jaar coronalockdown als een kerstbal te voelen, die eens per jaar weer uit de doos wordt gehaald en in de boom wordt gehangen om te schitteren.

De Breij moest de reeks voorstellingen van Hier ben ik! abrupt afbreken door de tweede lockdown, die half oktober werd afgekondigd. De voorstelling komt in het nieuwe jaar terug, belooft Carré in een mail aan de vaste bezoekers.

Carré opende donderdag na ruim een maand weer de deuren.