Dominic Grant (Grant & Forsyth) op 71-jarige leeftijd overleden

De Britse zanger Dominic Grant is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media vrijdag. Grant vormde jarenlang de helft van het duo Grant & Forsyth.

De zanger overleed woensdag aan de gevolgen van een verwijding van een slagader in zijn buik, laat zijn vrouw Julie in een verklaring weten. “Hij was een geweldige echtgenoot, vader, broer en kersverse opa. Mijn hart is gebroken”, meldt ze.

Dominic Grant en zijn vrouw Julie waren oorspronkelijk allebei lid van de Britse popgroep Guys ā€™nā€™ Dolls. In 1980 verhuizen zij naar Nederland waar ze met producer Gerard Stellaard gingen werken. Toen deze formatie in 1985 uit elkaar viel, ging het tweetal samen verder. Ze maakten meer dan tien countryalbums, en tot hun hits behoren onder meer The sun ain’t gonna shine anymore, My Baby, Somewhere between, Turning over new leaves en The greatest gift of all.

Het duo trad meerdere malen in Nederland op. In 2013 toerden zij een maand lang door Nederland met een theatershow ter gelegenheid van hun 40-jarig artiestenjubileum. Grant & Forsyth waren in 2017 nog een gastoptreden tijdens de wildwest-editie van de Toppers in de Arena.