Eerste vaccins naar mensen in verpleeghuizen en zorginstellingen

De eerste vaccins tegen het coronavirus gaan begin volgend jaar naar de bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. Het gaat in totaal om zo’n 155.000 mensen.

De eerste prioriteit is dus de inwoners van verpleeghuizen en zorginstellingen. Als deze mensen de vaccinatie niet kunnen krijgen “komen medewerkers van deze instellingen en mantelzorgers in aanmerking voor de vaccinatie”, aldus het ministerie.

Na deze eerste twee groepen komen 60-plussers met een medische indicatie, waarbij de oudste Nederlanders eerst gaan. Dan volgen 60-plussers zonder medische indicatie, mensen jonger dan 60 met een indicatie, zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die direct contact met coronapatiƫnten hebben.

De hele vaccinatie-operatie gaat 900 miljoen tot 1 miljard euro kosten, schat VWS. Dat is exclusief de aanschafkosten van de vaccins. Persbureau Reuters meldde eerder vrijdag dat de Europese Unie met vaccinproducent Pfizer een prijs van 15,50 euro per dosis is overeengekomen. Nederland krijgt 11,7 miljoen vaccins van het bedrijf, wat zou neerkomen op een totaalbedrag van 181 miljoen euro.

Het ministerie denkt, op basis van berichten van de producenten, dat in de eerste drie maanden van 2021 ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zich kunnen laten inenten. Dat is niet genoeg om alle 60-plussers en mensen met een verhoogd medisch risico in te enten.

Meerdere farmaceuten brachten de afgelopen weken positieve berichten naar buiten over de effectiviteit van de vaccins die ze in ontwikkeling hebben. Het ministerie benadrukt dat er nog wel veel onzeker is over welke vaccins tot de markt worden toegelaten, wanneer, en in welke hoeveelheid. Zo moeten de toezichthouders zich nog over de inentingen uitspreken.