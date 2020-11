Financiering renovatie Boijmans Van Beuningen loopt stroef

De financiering van de ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen is nog lang niet rond. Het is cultuurwethouder Said Kasmi (D66) nog steeds niet gelukt om zeker 55 miljoen euro op te halen bij vermogende Nederlanders. Dat werd donderdagavond duidelijk bij de behandeling van de voortgangsreportage in de Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën van de Rotterdamse gemeenteraad.

De bekende Nederlandse architect Francine Houben van het Delftse architectenbureau Mecanoo werkt op dit moment aan een ambitieus renovatie- en nieuwbouwplan dat rond de 223,5 miljoen euro moet gaan kosten. Voor dit geld vindt er onder andere een asbestsanering plaats, worden delen in oude luister hersteld en komt er in de tuin een paviljoen. De gemeente heeft 169 miljoen gereserveerd en de rest moet wethouder Kasmi ophalen bij externe financiers.

Donderdagavond meldde hij schoorvoetend nog slechts een bedrag van 13 miljoen te hebben opgehaald. Hij heeft hoop dat als het ontwerp van Houben er ligt externe financiers zullen doneren. “Er lopen gesprekken met Rotterdamse financiers en bedrijven.”

Om toch te gaan voor de dure en ambitieuze renovatie is het project inmiddels opgeknipt in twee fasen, meldde de ook aanwezige bouwwethouder Bas Kurvers (VVD). “Met het budget van 169 miljoen realiseren we een draaiend museum, waarin een deel van de ambities wordt verwezenlijkt. Bij aanvullende externe middelen op termijn wordt de volledige ambitie mogelijk. Deze wordt dan in de laatste fase gerealiseerd.”

Het opknippen in twee delen en een kort geding afgelopen dinsdag rond de aanbesteding van de asbestsanering hebben inmiddels al voor een vertraging gezorgd van enkele maanden. Kurvers zei dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en dat alles kan worden ingelopen. Het plan is nog steeds om oktober 2025 de renovatie afgerond te hebben.