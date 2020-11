Hoofdverdachte Bredase ‘brandmoord’ voor de rechter

De rechtbank in Breda behandelt vrijdag de strafzaak tegen de 52-jarige Janie H., die wordt verdacht van het in brand steken van de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert. Het slachtoffer werd op 8 april 2019 in zijn bedrijf aan de Sparrenweg in Breda mishandeld, vastgebonden, met wasbenzine overgoten en in brand gestoken. Van Zundert bezweek een dag later aan zijn verwondingen.

Vóór zijn overlijden heeft het slachtoffer volgens de politie nog wel een uitgebreide verklaring kunnen afleggen. Een dag na de gruwelijke moord heeft Janie H. zich bij de politie gemeld. Hij geldt als hoofdverdachte. Verdachte en slachtoffer zouden een zakelijk conflict hebben gehad.

Bij de mishandeling die aan de moord voorafging, zouden twee andere mannen betrokken zijn geweest. Een bewakingscamera heeft vastgelegd dat zij kwamen aanrijden, uitstapten en door Van Zundert werden binnengelaten. Tien minuten later kwamen zij weer naar buiten en stapte een derde persoon uit, vermoedelijk H. Hij bleef met Van Zundert in het garagebedrijf achter, de andere twee – die het slachtoffer zouden hebben mishandeld en vastgebonden – zijn weggereden.

In april heeft de politie een van de vermoedelijke handlangers van H. opgepakt, een 27-jarige man uit Heerlen. De arrestatie volgde mede uit tips na een uitzending van Opsporing Verzocht.