Journalist kan meedoen aan EU-vergadering na fout Defensie

Een journalist van RTL Nieuws heeft door een fout van het ministerie van Defensie kunnen inloggen in een vergadering van Europese ministers van Defensie. Dat was mogelijk omdat er een foto werd getwitterd van minister Ank Bijleveld terwijl die deelnam aan de digitale vergadering. Maar op de foto was ook het inlogadres en een deel van de pincode te zien.

RTL Nieuws slaagde erin de rest van de pincode te achterhalen en kon daardoor inloggen. EU-buitenlandchef Josep Borrell merkte RTL-journalist DaniĆ«l Verlaan direct op toen die in beeld kwam. “Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?”, vroeg de Spanjaard aan de verslaggever.

Verlaan maakte zijn identiteit bekend en verliet daarna weer de vergadering. De digitale bijeenkomst van ministers werd daarna stopgezet. Defensie spreekt van een “stomme fout”. Volgens premier Mark Rutte maakt het incident opnieuw duidelijk “hoe voorzichtig je moet zijn met dit soort vergaderingen”.