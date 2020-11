Minder dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is gezakt tot onder de 2000. Het is voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkomt. In totaal behandelen ziekenhuizen momenteel 1961 mensen vanwege een coronabesmetting, 69 minder dan op donderdag.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 217 coronapatiënten opgenomen, terwijl 278 mensen die vleugels hebben verlaten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1414 coronapatiënten. Dat zijn er 61 minder dan op donderdag. De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 35 coronapatiënten opgenomen en 43 zien vertrekken. Daardoor daalde het aantal coronapatiënten op de ic’s licht, van 555 naar 547.

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt al een tijdje. In de afgelopen 2,5 week zijn bijna 700 bedden op verpleegafdelingen en ic’s vrijgekomen. Toch moeten er nog steeds patiënten worden verplaatst naar andere regio’s, om de druk in de grootste brandhaarden te verlichten. Afgelopen etmaal zijn 19 mensen verplaatst naar andere delen van het land. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding begon daar twee maanden geleden mee, toen de tweede golf aanzwol. Sindsdien zijn 1351 mensen verspreid over het land.