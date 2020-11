Musea trokken vorig jaar meer bezoek dan ooit

De Nederlandse musea leken vorig jaar, voordat de coronacrisis zich aandiende, nog een zonnige toekomst tegemoet te gaan. Ze trokken toen, ten opzichte van 2015, 12 procent meer bezoeken. De publieksinkomsten stegen zelfs met 17 procent, heeft het CBS nu becijferd.

De Nederlandse musea werden in 2019 zo’n 34 miljoen keer bezocht en niet eerder was dat aantal zo hoog. Het waren 3,6 miljoen bezoeken meer dan in 2015. De toename was echter vooral te zien in grote musea, middelgrote en kleine moesten het soms zelfs met wat minder doen.

In totaal ontvingen musea vorig jaar ongeveer 1,1 miljard euro aan inkomsten, 9 procent meer dan in 2015. Daaronder was 250 miljoen euro uit entreegelden.

Het jaar 2020 zal door de coronacrisis slechter uitpakken. Mensen kwamen niet of minder, maar de lasten liepen door. De musea kunnen wel een beroep doen op noodsteun om een deel van de nood te lenigen.

De brancheorganisatie Museumvereniging verwachtte in september al onder de ruim vierhonderd aangesloten leden een daling van 33 miljoen naar ongeveer 9 miljoen bezoeken in 2020. “De verwachting is dat de publieksgerelateerde inkomsten met 60 procent zullen dalen in 2020”, klonk het toen al.