Rechtbank: Jos B. misbruikte Nicky Verstappen

De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat Jos B. Nicky Verstappen seksueel heeft misbruikt. Dat zei de rechter vrijdag tijdens het voorlezen van het vonnis. Het vonnis is nog bezig. Er is 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank acht ook bewezen dat Nicky is ontvoerd. Hij is gedwongen het seksueel misbruik te ondergaan, stelt de rechtbank.

De familie van Nicky hoort het vonnis in de rechtbank in tranen aan. De 11-jarige jongen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp. Een dag later werd zijn lichaam gevonden.