Stichting ontvangt veertig schadeclaims schietpartij Alphen

Bij de stichting die de schadeclaims afwikkelt als gevolg van het schietincident in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn zijn vooralsnog veertig claims aangemeld. Naar schatting zouden er zo’n 140 dossiers binnen moeten komen. Secretaris Derk-Jan van der Kolk van de Stichting VSSA is dan ook verbaasd dat dat er nog maar veertig zijn, zegt hij vrijdagochtend in een reactie op berichtgeving in het AD.

De stichting werd in april dit jaar formeel opgericht en kon na de zomer volop aan de slag, aldus Van der Kolk. Via een expertisebureau, Andriessen Expertise, kunnen mensen bij de stichting claims indienen.

Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig, aangezien medische stukken moeten worden gedeeld, vertelt Van der Kolk. Hij vermoedt dat het feit dat er nog niet meer dossiers bij de stichting binnen zijn, komt door het ontbreken van die toestemming.