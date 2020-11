Uitspraak in zaak van aanranding en verkrachting Leidse studentes

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagmiddag uitspraak in de rechtszaak rond de aanranding en verkrachting van drie jonge studentes in de binnenstad van Leiden, in het najaar van 2019. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 21-jarige man een celstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De zaken hebben tot veel onrust onder studenten in de stad geleid. De misdrijven werden in oktober, november en december gepleegd. Het eerste slachtoffer werd aangerand, de andere twee werden verkracht. In alle gevallen ging het om studentes die ’s nachts alleen op weg naar huis waren na een feestje.

Aan de hand van camerabeelden kon de verdachte worden opgespoord. Volgens gedragsdeskundigen is de verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM heeft de rechtbank verzocht om een extra lange proeftijd van vijf jaar, waarbij de reclassering hem in de gaten kan houden. In die proeftijd geldt wat justitie betreft een contactverbod met de slachtoffers en een gebiedsverbod voor de Leidse binnenstad. Het eerste jaar van de proeftijd moet de man onder elektronisch toezicht staan, vindt het OM.