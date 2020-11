Actie tegen Zwarte Piet op het Museumplein in Venlo

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mag zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur in Venlo demonstreren op het Museumplein in de Limburgse stad. Dat heeft burgemeester Antoin Scholten van Venlo laten weten. Hij wilde de locatie pas een uur van tevoren bekendmaken, om te voorkomen dat tegenstanders rellen gaan trappen zoals afgelopen zondag in Maastricht, waar duizend tegendemonstranten een klein groepje van KOZP belaagden.

In Venlo voert KOZP actie tegen de daar ingevoerde grijze piet, die vanaf volgend jaar de Venlose Sint moet assisteren. KOZP accepteert alleen roetveegpieten. Er is aardig wat politie op de been.

Zaterdagochtend was er ook een demonstratie van een groepje voorstanders van Zwarte Piet. Het centrum was ook volgeplakt met posters van Zwarte Pieten.