Acties tegen en voor Zwarte Piet in Venlo en Eindhoven

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat dit weekend in Venlo en Eindhoven demonstreren. In Venlo voert de groep zaterdag vanaf 14.00 uur actie tegen de daar ingevoerde grijze piet, die vanaf volgend jaar de Venlose Sint moet assisteren. KOZP accepteert alleen roetveegpieten.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo liet vrijdag weten dat hij pas een uur van te voren bekend maakt waar KOZP moet demonstreren. Dit om te voorkomen dat tegenstanders rellen gaan trappen zoals afgelopen zondag in Maastricht, waar duizend tegendemonstranten een klein groepje van KOZP belaagden.

In Venlo is voor zaterdag ook een demonstratie aangemeld pro Zwarte Piet, die elders in de Limburgse stad zal plaatsvinden. Maar ook de ultrarechtse groepering NVU heeft aangekondigd naar Venlo te komen. Volgens Scholten is de politie goed voorbereid.

Zondag staat KOZP vanaf 14.00 uur op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook Pegida mag van burgemeester John Jorritsma zondag op datzelfde Stadhuisplein en op hetzelfde moment een tegendemonstratie houden. KOZP kondigt aan met 500 mensen te komen, Pegida neemt naar eigen zeggen 30 mensen mee.