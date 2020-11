Brabantse burgemeesters: ook verbod op bezit van vuurwerk

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt. Ze vrezen dat mensen over de grens hun vuurwerk kopen en in Nederland gaan afsteken. Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, denken ze beter te kunnen handhaven.

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma laat aan het AD weten dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat ze vuurwerk alleen even op zak hebben. “En dan kun je niets”, aldus Jorritsma. “Samen met mijn collega’s Theo Weterings van Tilburg en Jack Mikkers van Den Bosch heb ik nadrukkelijk voor een landelijk vuurwerkverbod gepleit. Dat is er gekomen. Maar dan moet wél geregeld zijn dat we dat verbod goed kunnen uitvoeren.”

Ook Paul Depla van Breda schaart zich achter de oproep. De burgemeesters zien het liefst dat in België de verkoop aan Nederlandse klanten wordt verboden. “Het zou voor de veiligheid én voor de duidelijkheid naar alle inwoners veel schelen als de landen hun zaken op elkaar afstemmen”, zegt Weterings in de krant. “Ik doe een oproep aan iedereen om geen vuurwerk te kopen. Is het nou zo’n probleem om dit één jaar te laten om de mensen in de zorg te ontlasten?”

In Nederland mag dit jaar vanwege de drukte in de ziekenhuizen door het coronavirus geen vuurwerk verkocht worden en ook niet worden afgestoken. Maar Nederlanders mogen wel maximaal 25 kilo vuurwerk in het buitenland kopen en mee naar huis nemen.

Eerder deze week pleitte burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal ook al voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland.