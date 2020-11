Grapperhaus: butsen overgehouden aan huwelijksaffaire

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat hij “als persoon wel wat butsen” heeft overgehouden aan alle commotie over zijn bruiloft, waarop onvoldoende afstand werd gehouden. “Ik heb een paar flinke tikken gekregen vanwege het feit dat het niet goed is gegaan op mijn huwelijk”, zegt hij in een interview in De Telegraaf.

De CDA’er heeft er echter nooit aan gedacht om uit eigen beweging op te stappen. “Ik heb meteen gezegd dat ik mij in het parlement wilde verantwoorden. Ik vind ook echt dat de Tweede Kamer zich daarover moet uitspreken. Als de Tweede Kamer had gezegd: vriend, zo kan het niet verder, dan had ik dat zonder meer aanvaard. Maar gezien de crisissituatie zou het ook veel nadelen hebben gehad om – los van mijn persoon – op te stappen.”

Grapperhaus noemde dit voorjaar mensen die de coronaregels doelbewust overtraden nog aso’s. Gevraagd of hij denkt dat mensen nog iets van hem zouden aannemen, antwoordt de minister: “Ik moet dan wel heel erg duidelijk maken waarom het van belang is.”

Hij zegt verder na het echec rond zijn huwelijk het werk meteen weer te hebben opgepakt “omdat ik wel wilde laten zien dat ik als bewindspersoon gewoon geloofwaardig ben. Daaruit kun je dus afleiden dat ik niet gedesillusioneerd ben geraakt, of ontmoedigd.”