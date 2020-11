Inmiddels op 70 nertsenbedrijven corona ontdekt

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot 70. Ook op een nertsenbedrijf in Putten in Gelderland bleek deze week een van de dieren besmet met het virus, melden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw. De dieren worden afgemaakt. Het bedrijf telt zo’n 3000 moederdieren.

De nertsen op alle andere bedrijven waar corona is ontdekt, zijn ook afgemaakt. Op de overige 56 ‘schone’ houderijen worden vanwege het pelsseizoen momenteel de dieren al gedood en gevild. Daarvan staan 21 bedrijven inmiddels leeg.

Aan de omstreden nertsensector komt sowieso een einde. Mogelijk begin volgend jaar al, verwacht het kabinet. Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren het coronavirus kunnen verspreiden. De houders krijgen daarvoor financiƫle compensatie, waarmee een bedrag van in totaal 150 miljoen euro mee is gemoeid.