Segers: prijs voor regeringsdeelname ChristenUnie gaat omhoog

De ChristenUnie is bereid na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart opnieuw mee te regeren, maar wil dan wel meer van haar eigen idealen kunnen verwezenlijken. “De prijs voor onze coalitiedeelname wordt hoger”, aldus partijleider Gert-Jan Segers, die hoopt op minstens zeven zetels.

“We hebben deze periode stappen kunnen zetten in de goede richting”, zegt Segers in een toespraak op een grotendeels digitaal partijcongres vanuit Veenendaal. Hij wijst bijvoorbeeld op het klimaatakkoord, de steunpakketten in verband met corona en op extra geld dat naar onderwijs, zorg en landbouw is gegaan. “We hebben meegestuurd, en dat maakt verschil.”

De ChristenUnie stapte drie jaar geleden met de nodige aarzeling in de huidige coalitie, waarin zij met vijf Kamerzetels veruit de kleinste is. Vooral voor samenwerking met D66, een partij die fundamenteel anders denkt over bijvoorbeeld euthanasie, abortus en onderwijsvrijheid, moest heel wat weerzin worden overwonnen.

De komende jaren wil de partij opnieuw haar stempel drukken, zegt Segers. Hij merkt daarbij op dat zowel links als rechts aan de partij wordt getrokken. Maar wie steun wil van de ChristenUnie, krijgt haar idealen erbij, waarschuwt hij alvast. De partij presenteert volgende maand haar verkiezingsprogramma.

De ChristenUnie zal in ieder geval pleiten voor een volledige herziening van het belastingstelsel, dat daardoor eenvoudiger en eerlijker moet worden. Toeslagen verdwijnen, de belasting voor burgers gaat omlaag en het minimumloon omhoog. Bedrijven gaan juist meer betalen.

Segers spreekt verder zijn waardering uit voor de manier waarop premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge het land door de coronacrisis loodsen. “Ik ben ze dankbaar. Ze geven wat ze hebben, ze doen wat ze kunnen, en ze verdienen daarvoor ons grootste respect.”