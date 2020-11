Meerdere arrestaties bij demonstratie tegen Zwarte Piet in Venlo

De politie in Venlo heeft zaterdagmiddag meerdere mensen aangehouden bij een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op het Museumplein.

Er zijn naar schatting zo’n tweehonderd aanhangers van KOZP op het plein. Daarnaast zijn ook enkele honderden tegendemonstranten. De arrestanten behoorden tot deze groep.

De politie was ter plaatse om de twee groepen gescheiden te houden. Toen het tot ongeregeldheden kwam, waarbij met eieren en vuurwerk werd gegooid, greep de politie in en voerde agenten een charge uit.

Een politieauto reed hierbij tegen een scootmobiel aan die omviel. De vrouw die erop zat is naar een politiewagen gebracht voor controle. Het is nog niet duidelijk of ze gewond raakte.