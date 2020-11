Vogelgriep op bedrijf met 90.000 vleeskuikens in Friesland

In het Friese Witmarsum is op een bedrijf met 90.000 vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven, maar om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Iets verderop, in een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf, liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden onderzocht op vogelgriep.

Binnen 10 kilometer rondom dit bedrijf liggen nog tien andere pluimveebedrijven. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in deze zone.