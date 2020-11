Woningen minderjarige Groningers doorzocht na tonen wapens op tv

De politie in Groningen heeft woningen doorzocht van drie minderjarigen die met wapens in beeld waren verschenen in het NTR-televisieprogramma Danny op straat. In één van de huizen waren de opnames voor het programma gemaakt. Agenten vonden geen messen, wel werd een aantal slagwapens in beslag genomen.

Eén van de minderjarigen die in het programma te zien was, was al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk onder voorwaarden in vrijheid, in afwachting van een rechtszaak waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis. Een ander is tijdens de uitzending herkend door zijn moeder en zij heeft haar kind bij de politie gemeld. Ook de identiteit van de derde minderjarige is bekend.