Zeer grote brand in leegstand pand Rijswijk

In een leegstaand pand aan het Julialaantje in Rijswijk (Zuid-Holland) woedt zaterdagavond een zeer grote brand. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de brandweer.

Wie last heeft van de rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Volgens een woordvoerder van de brandweer trekt de rook richting Den Haag.

De brand in het slooppand brak rond 22.30 uur uit. Niemand raakte gewond en er is geen gevaar dat het vuur overslaat naar andere panden. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rond 23.30 uur waren de vlammen weg en werd de rook minder, aldus de zegsman. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.