Door een brand in een woning in het Groningse Wedde is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Volgens de brandweer is het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. Het vuur dreigde over te slaan naar een naastgelegen huis, maar dat wist de brandweer te voorkomen.

Het blussen is nog gaande, meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio rond 05.00 uur.