Burgemeester Urk: onrust uitermate triest

Uitermate triest. Dat vindt burgemeester van Urk Cees van den Bos volgens een woordvoerder van de ongeregeldheden zaterdagavond op het voormalige eiland. Tientallen jongeren veroorzaakten er zaterdagavond onrust. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Politie-eenheden uit omliggende gemeenten werden ingezet om assistentie te verlenen.

“Als je kijkt naar het totale plaatje, keurt de burgemeester dit natuurlijk af. Dit is niet acceptabel”, aldus de woordvoerder. Hij geeft aan dat de onrust ook niet was verwacht. “Dit was een bijzonder onaangename verrassing. We hebben wel eens vaker onrustige nachten op Urk, maar dat is al langer geleden. Dit hadden we niet voorzien.”

Hij geeft aan dat niet alleen tientallen jongeren brandjes stichtten en met vuurwerk bezig waren, maar dat er ook heel veel mensen op straat waren om te kijken. “Daardoor kon de politie het werk niet goed doen. Ze zijn echt gehinderd in de uitvoering van hun werk door de aanwezigheid van die kijkers.”

De verwachting is niet dat het ook zondagavond weer los gaat, aldus de woordvoerder. “Gisteren rond 23.00 uur verwachtten we dat het rond middernacht wel rustig zou worden, want dan begint de zondag. En dan is het op Urk rustig.” De politie liet eerder weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

Volgens de gemeentewoordvoerder is er nog veel onduidelijk op dit moment. Zo is nog onbekend of er schade is en als die er is, om wat voor bedrag het gaat. Maandagmiddag is er overleg, geeft hij aan, en daarna is er naar verwachting meer over te zeggen.