Dertien verdachten nog vast na woningoverval Rotterdam

De dertien verdachten die zaterdag werden aangehouden rondom een woningoverval aan de Meiland in Rotterdam, zitten nog vast. Twee van de aangehouden verdachten zijn de overvallers, de elf anderen werden aangehouden omdat in de woning meerdere wapens werden aangetroffen. In het tumult raakten twee mensen gewond, onder wie een overvaller die werd neergeschoten door een agent. Beide gewonden zijn buiten levensgevaar, meldt de politie.

De politie werd zaterdag iets na 18.00 uur gewaarschuwd over de woningoverval. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. Al snel was volgens de politie duidelijk dat sprake was van twee overvallers. Wat die exact te zoeken hadden in de woning, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk.

In de woning waren op het moment van de overval elf mensen aanwezig. De politie tuigde snel alles op en was met verschillende eenheden bij het incident. Ook speciale diensten en de politieheli zijn ingezet. Door de dreigende situatie achtte een agent zich volgens de politie genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken en raakte daarbij een van de overvallers.

In het tumult raakte ook nog iemand anders gewond. Of dat de tweede overvaller was, is nog onduidelijk. Wie precies welke rol had die avond, wordt nog onderzocht. Ook is nog onbekend of de tweede gewonde de verwondingen opliep door toedoen van de politie. De elf aanwezigen in de woning werden ook allemaal aangehouden vanwege de aanwezigheid van de wapens.

De Rijksrecherche zal, zoals gebruikelijk, onderzoek doen naar het gebruik van zijn vuurwapen door de agent. Ondertussen is de politie bezig alles in kaart te brengen, aldus een politiewoordvoerder. Zo moet worden gepraat met de dertien aangehouden verdachten. De woning wordt doorzocht. Buiten op straat is er een vuurwapen gevonden en veiliggesteld, aldus de politie.