Gewonde door schietincident bij tankstation Enschede

Een nog onbekend persoon is zondag gewond geraakt door een schietincident bij een tankstation aan de Buurserstraat in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.

De oorzaak van de schietpartij is nog niet duidelijk, maar de politie kan al wel zeggen dat het geen overval of verkeersincident was.

Volgens RTV Oost werd het slachtoffer uitgescholden toen hij de winkel van het tankstation uitkwam, waarna er op hem werd geschoten. Maar een woordvoerder van de politie kon dat niet bevestigen.