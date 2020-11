Mannen aangehouden voor opruiing bij demonstratie

De politie heeft zondag in Eindhoven twee mannen aangehouden die via social media opriepen tot gewelddadigheden bij demonstraties rondom Zwarte Piet in Eindhoven. De 52-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Mierlo deden hun oproepen via berichten op Facebook om voor onrust te zorgen in aanloop naar en tijdens de demonstraties en de openbare orde te verstoren.

Het tweetal zit vast op het politiebureau voor verder onderzoek.

In Eindhoven demonstreert zondag de extreem-rechtse groepering Pegida voor het behoud van Zwarte Piet. Aanvankelijk zou ook Kick Out Zwarte Piet naar Eindhoven komen. Maar de actiegroep liet zaterdag weten de demonstratie af te blazen vanwege de komst van Pegida. Ook zou een andere actiegroep een pro-pietendemonstratie houden, maar die is niet komen opdagen.