Milieudefensie fietst geld bijeen voor rechtszaak tegen Shell

Milieudefensie heeft zondagmiddag een zogenoemde ‘fossielvrije wielentocht’ gehouden om geld in te zamelen voor de rechtszaak die de organisatie aanspant tegen Shell.

De organisatie trok met tien fietsers langs verschillende tankstations van Shell. In totaal werd zondag 1300 euro opgehaald met de sponsortocht. De organisatie denkt zo’n 300.000 euro nodig te hebben voor de rechtszaak tegen Shell, zegt een woordvoerster.

Volgens Milieudefensie is Shell “de grootste vervuiler van Nederland en een van de tien grootste vervuilers van de wereld”. Via de rechter wil de organisatie afdwingen dat Shell in 2030 45 procent minder broeikasgassen uitstoot, zodat het bedrijf in 2050 op 0 uitstoot kan zitten. De rechtszaak is in december.