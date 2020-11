Politie druk met doden in Amersfoort en Arnhem

In de onderzoeken naar de dode en mannen met fatale verwondingen die de afgelopen dagen zijn gevonden in Amersfoort en Arnhem, wordt zondag verder gesproken met getuigen. De sporen zijn veiliggesteld, meldt de politie. Die kijkt ook naar verbanden tussen de zaken.

Vrijdagmiddag werd in Amersfoort een dode man in een auto bij het station gevonden. Deze 74-jarige man uit Soest bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Later diezelfde middag werd een zwaargewonde man in een auto in de Cronjéstraat in Arnhem aangetroffen. Deze 55-jarige man uit het Gelderse Laren, die was neergeschoten, overleed kort daarna. Het onderzoek in deze zaak leidde naar een pand aan de Jansbinnensingel, waar eveneens een zwaargewonde man werd gevonden. Hij overleed later in een ziekenhuis.

Voor de zaak in Amersfoort is een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing ingesteld. Hetzelfde is gebeurd voor de zaak in Arnhem. Op vrijdag en zaterdag is onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer uit Soest, op het woonadres van het slachtoffer uit Laren en in het pand aan de Jansbinnensingel. Behalve dat wordt gekeken naar verbanden tussen beide onderzoeken, wordt ook onderzoek gedaan naar verhalen over een onbekend slachtoffer, aldus de politie. De politie verwacht niet dat er dit weekend nog meer bekend te maken is.

De Gelderlander meldt zondag dat directeur van een incassobureau in Arnhem Cees J. mogelijk betrokken is geweest bij de dood van de man uit Soest en het slachtoffer uit Laren. De krant meldt op basis van bronnen rond het onderzoek dat de man zelfs mogelijk drie moorden heeft aangekondigd, maar dat onduidelijk is of er een derde slachtoffer is. J. zelf werd vrijdagnacht volgens De Gelderlander door de politie zwaargewond gevonden in zijn huis aan de Jansbinnensingel. De man zou geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven. Hij overleed later in het UMC Radboud in Nijmegen.

Bronnen zeggen volgens de krant dat de Arnhemmer ruzie had met de man uit Laren. Beide mannen kenden elkaar al langer en zouden een zakelijk conflict hebben gehad. De link van de dode uit Soest met Cees J. is nog onduidelijk, aldus de krant.

Een politiewoordvoerder wilde zondagmiddag verder niets kwijt hierover.