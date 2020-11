Politiechef boos om dreigement aan adres politievlogger

Politiechef van de landelijke eenheid Jannine van den Berg is boos dat een agent van haar eenheid, politievlogger Jan-Willem Schut, is bedreigd. Schut werd via sociale media bedreigd door iemand die hem onder meer vroeg of “die kogelwerende vesten van de Nederlandse politie” bestand zijn tegen een kalasjnikov met “full metal jacket”. “Hahahaha… Pas maar op …”, zo staat in het bericht.

De afzender begint het bericht met de mededeling dat hij verwacht van Schut dat hij stopt met YouTube. De politievlogger heeft op dat kanaal, waar hij video’s plaatst waarin hij de kijkers wil meenemen in de wereld van de politie, circa 262.000 abonnees. De afzender vraagt de agent of hij Zembla heeft bekeken en stelt dat het helder en duidelijk is dat het Openbaar Ministerie en de politie “fascistische mannenbroeders zijn”. Hij vervolgt zijn bericht met: “Ik zal mijn vrinden in The Netherlands opdracht geven jouw prive adres te achterhalen”, om daarna “nog even” te vragen naar de kogelwerende vesten.

Schut zette het dreigement online en twitterde er over: “De dienst/dag nog even afsluiten met een fijn bericht. Toch maar weer even aangifte doen.” Politiechef Van den Berg twittert zondag dat politiemensen een dikke huid hebben. “Maar bedreigingen als deze vinden we te ver gaan. Los of het juridisch voldoende is voor een aangifte, verdienen onze politiemensen zoals Jan Willem zulke reacties niet!”

Het televisieprogramma Zembla meldde eerder deze week na onderzoek dat over de inzet van een politiehond als wapen in Nederland nauwelijks iets is geregeld. Zembla deed dat onderzoek naar aanleiding van een incident in Rotterdam, waar een politiehond een verdachte zwaar verwondde.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de honden zelden na het eerste commando van de hondengeleider loslaten. Soms bijten ze zelfs door en moet er worden ingegrepen om de hond te laten stoppen. Een hond die niet zelf loslaat moet afgekeurd worden, maar de politie houdt daar geen registratie van bij. “Hondengeleiders kunnen hun eigen gang gaan omdat ze niet of onvoldoende gestuurd worden”, stelde politiewetenschapper Jaap Timmer. Omdat er weinig is vastgelegd, is het ook moeilijk om hondengeleiders die te veel geweld gebruiken te vervolgen.