Zeven arrestaties in Arnhemse wijk met veel vuurwerkoverlast

In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn dit weekend vooralsnog zeven verdachten aangehouden. In de wijk is het al een paar nachten onrustig; er wordt veel overlast ervaren van mensen die zwaar illegaal vuurwerk afsteken, aldus de politie.

Voor het afsteken van illegaal vuurwerk werden zaterdagavond vijf verdachten aangehouden. Een van hen zou ook bewust vuurwerk naar anderen hebben gegooid. Een persoon werd aangehouden voor het beledigen van agenten die vanwege de onrust extra in de wijk aanwezig waren.

Vrijdag kreeg de politie meerdere meldingen van grote groepen jongeren die overlast veroorzaakten door vuurwerk af te steken in de wijk. Ook werd er vuurwerk naar auto’s gegooid en er zou in de lucht zou zijn geschoten, wat nog wordt onderzocht, aldus de politie. Die hield vrijdag een 27-jarige man uit Arnhem aan op verdenking van verstoring van de openbare orde en opruiing.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en meldt ook de komende tijd alert te blijven op de situatie in de wijk.