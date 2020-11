Cultuurwethouders willen meer steun voor nachtsector

Het coronavirus treft ook het nachtleven hard en de cultuurwethouders van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam vragen het Rijk hier meer aandacht voor te hebben. Dat schrijven Touria Meliani van Amsterdam, Anke Klein van Utrecht en Said Kasmi van Rotterdam in een ingezonden brief in de Volkskrant.

“Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur” , aldus de wethouders. “De verwachting is dat de clubs pas open kunnen als er een vaccin is, daarom is een steunpakket op maat voor de nacht een logische volgende stap.”

De politici vragen van het Rijk “meer aandacht, erkenning en het op waarde schatten van de kracht van de nacht”. “Voor de kunstenaars, de organisatoren, de creatieven, de genieters, iedereen die een uitlaatklep zoekt en degene die thuis van muziek genieten. De economie, cultuur en sociale interactie stoppen niet om 00.00 uur, voor velen begint het dan pas.”