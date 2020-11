Luisteraar kan thuis Top 2000-café nabouwen

Een “pakket aan maatregelen” maakt het voor luisteraars mogelijk om eind december goed voorbereid op de Top 2000 af te stemmen. De presentatoren van de ochtendshow op NPO Radio 2, Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, presenteerden het pakket maandag in een filmpje.

In het pakket zitten bijvoorbeeld bierviltjes, vlaggen en een enorm grote doe-het-zelf-poster, waarmee de woonkamer kan worden omgetoverd tot een thuiscafé. Wie heeft gestemd voor de Top 2000, maakt kans op zo’n pakket. Daarnaast komt er een “digitaal feestpakket voor alle luisteraars”, maar de radiozender kan nog niet zeggen waar dat uit zal bestaan.

In het filmpje met een ludieke ‘persconferentie’ zijn de twee te zien achter de spreekzuilen waar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geregeld hun coronapersconferenties houden. Roodbeen en Kijk in de Vegte legden een link met corona: “Neem uw verantwoordelijkheid en hamster uw lijstje bij elkaar. Laten we ervoor zorgen dat de Top 2000 de lijst krijgt die het verdient.” De stemweek is van 1 tot en met 7 december.

Door de strenge coronamaatregelen is het dit jaar onzeker of luisteraars de uitzending van de Top 2000 in Beeld en Geluid in Hilversum ook bij kunnen wonen.