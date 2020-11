Onderzoeksraad presenteert rapport instorten dak AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt woensdag met de bevindingen in het onderzoek naar het gedeeltelijke instorten van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar. Dat gebeurde augustus vorig jaar tijdens een zware storm. Er was op dat moment niemand aanwezig in het AFAS Stadion.

Uit de eerste bevindingen van de OVV – kort na het incident – was al gebleken dat de lasverbindingen in het dak waren bezweken. Op andere plekken waren breuken en verdachte plekken gevonden, waardoor het risico bestaat dat het dak ook daar nog naar beneden komt.

Inmiddels is de voetbalclub bezig met de herbouw. De eerste paal van het nieuwe dak van het stadion werd afgelopen juli de grond ingeslagen. Wanneer de bouw gereed moet zijn, is niet duidelijk. De kosten van de nieuwbouw worden geschat op ruim 20 miljoen euro.

In een afgelopen april gepresenteerd onderzoek van Royal HaskoningDHV, staat te lezen dat de constructie waarschijnlijk, kort na de opening van het stadion in 2006, al verzwakt was door een storm. “Het was wachten totdat het dak van het stadion van AZ zou instorten”, is de conclusie.

AZ moest de maanden na het instorten voor thuiswedstrijden in de eredivisie uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. De club keerde terug naar het eigen stadion, nadat het dak was verwijderd.