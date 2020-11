Ook vervoeren van vuurwerk wordt verboden

Ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad gezegd. Handhavers gaan hierop controleren.

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s wilden graag dat het bezit van vuurwerk ook zou worden verboden, maar dat is volgens de minister “net een brug te ver. Dat ligt juridisch te ingewikkeld.” Het vervoeren van vuurwerk vanuit BelgiĆ« en Duitsland mag zeker niet. “Hiertegen kun je optreden.”

Komende jaarwisseling is het vervoeren, verhandelen en verkopen van vuurwerk verboden om de zorg te ontlasten, benadrukt Grapperhaus. “Het gaat niet goed met het coronavirus. De cijfers gaan niet hard genoeg omlaag. Elk jaar raken met oud en nieuw 1400 mensen ernstig gewond door vuurwerk. Dat kan de zorg er dit jaar niet bij hebben.”

Grapperhaus noemt het “oliedom” dat mensen alsnog vuurwerk willen afsteken. “Dan straal je uit dat je niets met corona hebt te maken. Het virus is ons overkomen. Laten we ons nou met zijn allen sterk maken om het terug te dringen.”