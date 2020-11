Stress verlagen noodzakelijker dan ooit

Stress is niet alleen ongezond. In principe helpt stress je om scherp en alert te reageren. In noodsituaties is stress dus een hele normale reactie. Maar langdurige of kortdurende hevige stress voorkomen, is beter voor je gezondheid.

Om goed te kunnen functioneren heb je dus een beetje stress nodig. Maar er is gezonde en ongezonde stress. Gezonde stress herken je vast wel. Je hebt het bij examen uitslagen, bij een sollicitatie en zelfs als je favoriete club bijna gaat winnen. Bij voldoende stress is de stress dus maar even. Ongezonde stress ontstaat als je lichaam onvoldoende tijd krijgt om te herstellen doordat je bijvoorbeeld een langere tijd achter elkaar last van stress hebt.

Wat gebeurt er bij stress?

Heb je te veel stress (gehad) dan kun je dat merken aan bijvoorbeeld een versnelde hartslag en ademhaling. Maar ook je vermoeidheid voelen en gebrek aan energie hebben, veel of juist weinig eetlust zijn signalen van stress. Net als hoofdpijn en spierpijn. Daarnaast kun je ook last hebben van zweten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk en duizeligheid. Deze symptomen zijn natuurlijk geen goed teken.

Stress verlagen is makkelijker dan je denkt

Ervaar jij stress? Laat je hoofd dan niet hangen want je stressniveau kun je met eenvoudige tips al een heel eind zelf verlagen. Als de eerste stress wat gezakt is, kun je rustig aan proberen te achterhalen wat nou de echte oorzaak van je stress is. De oorzaak weghalen, voorkomt natuurlijk de kans op herhaling.

Maak een ommetje

Wandelen en de buitenlucht zijn echt heel gezond voor je. Wandelen werkt namelijk erg goed om je hoofd leeg te maken. Dat is belangrijk voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Je hoeft daarvoor geen hele lange wandelingen te maken al mag dat natuurlijk wel. Elke dag een rondje van 20 minuten is genoeg. Bij 20 minuten wandelen heeft het namelijk effect. Wist je trouwens dat driekwart van de ongeveer 86 miljard zenuwcellen in de hersenen betrokken zijn bij het bewegen. Je hersenen zijn dus heel druk tijdens jouw ommetje. Toch merk je vooral dat je er rustiger van wordt en dat het je zelfs creatiever maakt. Zet je telefoon op niet bereikbaar en geniet van je omgeving tijdens het lopen. Ook de ommetje app kan je stimuleren om toch even naar buiten te gaan.

Vrij elke dag

Seks is heel gezond voor je en helpt je stressniveau te verlagen. Heb je al wat langer een relatie of juist geen relatie? Geen nood. Het gaat namelijk niet zo zeer om het vrijen maar vooral om het orgasme. Soloseks (seks met jezelf) kan zelfs nog beter werken omdat je je dan niet druk hoeft te maken wat je partner vindt. Dus aanschaffen maar die vibrator, dildo of vibrerende eitjes. Heel goed voor een laag stress niveau.

Beter slapen

Bij een orgasme komen allerlei hormonen vrij waaronder endorfine, oxytocine en dopamine. De eerste twee hebben dus een hele kalmerende werking en bevorderen daardoor ook nog eens de diepe slaap wat natuurlijk ook weer een effect heeft op je stress niveau de volgende dag.