Voorzitter jongerenbeweging niet langer op kandidatenlijst FVD

Freek Jansen, de voorzitter van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, geeft zijn plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart op. Dat bevestigt senator en vicevoorzitter van het partijbestuur Lennart van der Linden.

Jansen treedt terug wegens de commotie die is ontstaan binnen FVD over de jongerenafdeling JFVD. Leden hiervan zouden in chatgroepen antisemitische en homofobe berichten hebben gedeeld. Hij nam zijn besluit volgens Van der Linden al voordat partijleider Thierry Baudet liet weten af te zien van het lijsttrekkerschap.

Door zijn plek op de lijst op te geven hoopt Jansen volgens de vicevoorzitter te voorkomen dat de kwestie de partij nog meer schade toebrengt. Baudet is teruggetreden als lijsttrekker omdat hij zich voor de gang van zaken verantwoordelijk voelt, zegt Van der Linden. Wie de partij nu gaat aanvoeren bij de verkiezingen, is volgens hem nog niet duidelijk.