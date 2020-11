Zo word jij ook een hobbykok

Nederland telt sinds de corona uitbraak niet alleen meer thuiswerkers, maar ook steeds meer hobbykoks. Nu we zoveel tijd thuis doorbrengen, we niet van de horeca gebruik kunnen maken en we meestal niet zo goed zijn in niets doen, spenderen we onze tijd massaal achter het fornuis. Zo word je een heuse hobbykok.

Koken met liefde

Kookprogramma’s, online kookvideo’s, recepten van thuismaaltijden op Instagram: er is een ware kookhype gaande. Koken kan je leren, maar niet iedereen is een geboren kok. Daarbij is het belangrijkste dat je het met plezier en liefde doet, want dat is voelbaar. En dat proef je ook! Nu is het wel zo dat een gerecht niet alleen met liefde gemaakt mag worden, maar dat het zo goed is als de ingrediënten en de materialen waarmee het is gemaakt. Het is lastig een stukje vlees snijden met een bot mes of een visje bakken in een pan die nog uit de vorige eeuw stamt. Als je écht goed wilt koken en een hobbykok wil zijn of worden, hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Multicooker

De juiste keukenapparatuur is essentieel. Het leven in de keuken wordt een stuk makkelijker als je gebruik maakt van een multicooker. Hier kan je mee koken, braden, stoven, grillen, warmhouden, roosteren en stomen. Koken is nog nooit zo simpel geweest. Er zijn verschillende multicookers, dus het helpt om de multicooker testresultaten online te bekijken om te zien welke het beste is om te kopen.

Messenset en pannenset

Verder ben je nergens zonder een goede messenset en pannenset. Brood snijd je niet met hetzelfde mes als een stuk vlees en voor het schillen van groenten gebruik je een ander mes dan voor het fileren van vis: dit weten de meesten van ons wel. Een goede messenset is even een investering, maar daar geniet je elke dag van. Zorg er ook voor dat je een slijpstaaf of -steen in huis hebt. Zo gaan je messen gemakkelijk nog flink wat rondes mee. Hetzelfde geldt voor pannen: voor verschillende gerechten gebruik je verschillende pannen. Met alleen een steelpan en een koekenpan kom je er niet.

Naar buiten treden

Wil je wat meer naar buiten treden met je kookkunsten en mensen inspireren, die net als jij vaker thuis zijn en ook niet meer weten wat ze vandaag zullen eten? Begin dan met het bijhouden van je gerechten en recepten in een blog. Post je gerechten op sociale media als Facebook, Pinterest en Instagram. Op die manier kan je langzaam maar zeker een groeiende groep volgers opbouwen. Zeker als je je recepten simpel houdt, zal hier zeker vraag naar zijn.

Vind je unieke stijl

Wil je met je kookkunsten net even anders zijn dan anderen? Dat ben je uiteraard al, want iedereen heeft zijn of haar unieke expressie, óók in de keuken. Kijk of je je kan specialiseren in een specifiek onderwerp of een onderdeel van het koken dat je heel leuk vindt. En zorg er vervolgens voor dat je daar heel goed in wordt. Eet je glutenvrij, eet je graag vlees, ben je meer van het Aziatisch of ben je vegetariër? Vind je persoonlijke stijl en deel dit met de wereld. Op die manier val je op en spring je er ook eerder uit.

Koken voor anderen

Ten slotte is het belangrijk dat je op de hoogte blijft wat er zoals reilt en zeilt in de wereld van het koken. Volg de nieuwste trends en vraag om je heen waar mensen behoefte aan hebben. Voor velen van ons is dit een uitdagende tijd. Misschien een idee om voor anderen te koken die daar momenteel minder de ruimte of aandacht voor hebben. Koken doen we nooit alleen voor onszelf en daarbij is koken voor anderen een stuk leuker.