‘Kiezers Forum voor Democratie verdeeld over vertrek Baudet’

De achterban van Forum voor Democratie is verdeeld over het besluit van Thierry Baudet om geen lijsttrekker te willen zijn van de partij. 41 procent vindt het een goede zaak, maar een even grote groep (41 procent) vindt het een slechte zaak onder meer omdat daarmee hét gezicht van de partij wegvalt. 18 procent weet het het niet. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 2500 kiezers die vrij recent nog hun stem hebben gegeven aan Forum voor Democratie.

Kiezers die zeggen dat het goed is dat Baudet het lijsttrekkerschap opgeeft, vinden dat onder meer omdat ze het niet eens zijn met de koers van Baudet in de coronacrisis. Zij vinden ook dat hij niet goed heeft opgetreden in de huidige situatie rondom de jongerenclub van de partij, die in opspraak raakte wegens antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen.

Nu Baudet niet meer de nummer 1 op de kieslijst wordt, moeten er lijsttrekkersverkiezingen komen, vinden de meest kiezers van Forum. Als die nu zouden plaatsvinden, krijgt Joost Eerdmans de meeste kiezers (36 procent) achter zich, zo blijkt uit het onderzoek. Hij wordt geschikter geacht dan Annabel Nanninga (19 procent). Eerdmans staat nummer 4 op de kandidatenlijst van de partij en zei eerder dinsdag voor het lijsttrekkerschap te gaan. Nanninga is Amsterdams gemeenteraadslid voor de partij en senator.