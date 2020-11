Kleine meerderheid zou meer willen betalen voor vlees

Meer dan de helft van de inwoners van Nederland, Duitsland en Frankrijk (55 procent) zou iets meer voor vlees willen betalen als het extra geld vervolgens wordt gebruikt om natuur te herstellen, boeren te helpen milieuvriendelijker te werken, groenten en fruit goedkoper te maken en mensen met een kleine beurs te compenseren zodat vlees voor hen niet onbetaalbaar wordt. Voorstanders van deze heffing verzamelden zich eerder in de zogenoemde TAPP Coalitie, die marktonderzoeker DVJ Insights het draagvlak liet peilen.

Het onderzoek van DVJ Insights is volgens de initiatiefnemers representatief waar het leeftijd, inkomen, regio en politieke achtergrond betreft. Er deden een maand geleden 1558 mensen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk mee. Een derde (34 procent) van de deelnemers aan het onderzoek staat neutraal tegenover de plannen, 12 procent is tegen.

In Nederland is volgens de uitkomsten van het onderzoek zelfs 63 procent bereid om minstens 1 euro meer per kilo vlees te betalen, bleek uit antwoorden op specifiekere vragen. Volgens de onderzoekers ligt dat percentage onder VVD-kiezers op 71 procent en CDA-kiezers 67 procent, wat volgens hen hoger is dan wat verwacht zou kunnen worden op basis van het politieke debat in Den Haag. Bijna 80 procent van de Nederlanders ziet vooral het goedkoper maken van groenten, fruit, aardappels en vleesvervangers zitten.

Afgelopen zomer zei landbouwminister Carola Schouten al een discussie over een heffing op vlees niet uit de weg te willen gaan. “Alles wat bijdraagt” om het klimaat, de natuur en de boer te sparen, noemde ze “meegenomen”. Van een heffing zag ze het toen al niet meer vóór de Tweede Kamerverkiezingen komen, zei ze toen met een schuin oog naar de kritische coalitiepartners VVD en CDA.