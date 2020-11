Minister Bijleveld door het stof in de Tweede Kamer na blunder

Minister Ank Bijlveld van Defensie heeft dinsdag in de Tweede Kamer het boetekleed aangetrokken omdat zij vorige week blunderde met een tweet. Daardoor kon een journalist van RTL Nieuws inloggen in een vergadering van Europese ministers van Defensie. “Het is erg stom wat er is gebeurd.”

Bijleveld was naar de Kamer geroepen voor het vragenuurtje. Kees Verhoeven van regeringspartij D66 wilde weten hoe het heeft kunnen gebeuren. “De basale veiligheid was hier niet op orde.”

De minister twitterde vorige week een foto van de vergadering waarop ook het inlogadres en een deel van de pincode te zien was. Daardoor slaagde journalist Daniƫl Verlaan van RTL Nieuws er in binnen te komen bij de digitale vergadering.

“Het is niet anders. Het is eens maar nooit weer”, verklaarde Bijleveld, die zei geen cursus digitale veiligheid nodig te hebben. Ze had in de vergadering van EU-ministers zelfs nog ingebracht dat de digitale veiligheid verbeterd moet worden.

De minister heeft inmiddels excuses aangeboden aan EU-buitenlandchef Josep Borrell, die de vergadering voorzat. Ze wil dat de EU de beveiliging van dit soort vergaderingen verbetert. “Er moeten beveiligde lijnen komen.”

Volgens haar treft de verslaggever geen enkele blaam. Ze zal zich ook inzetten dat de EU geen stappen neemt tegen de journalist wegens hacken. Dat Brussel stappen gaat nemen staat trouwens nog niet vast.