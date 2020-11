Raad Breda voor herbenoeming Depla als burgemeester

Paul Depla wacht een herbenoeming als burgemeester van Breda. De gemeenteraad heeft positief geadviseerd aan de commissaris van de Koning.

“Paul Depla heeft sinds zijn komst naar Breda in belangrijke mate bijgedragen aan de positie van de stad en haar inwoners en heeft Breda landelijk op de kaart gezet”, aldus de vertrouwenscommissie die is samengesteld voor de herbenoeming, dinsdag in de gemeenteraadsvergadering.

Depla dankte de gemeenteraad in het in hem gestelde vertrouwen: “Ontzettend blij ben ik met dit besluit van de gemeenteraad. De afgelopen zes jaren zijn voor mijn gevoel echt voorbij gevlogen. Ik heb me in die periode met veel energie, plezier en toewijding ingezet voor deze prachtige stad.”