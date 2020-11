Teststraten vinden steeds minder gevallen

De teststraten van de regionale gezondheidsdiensten brengen steeds minder coronagevallen aan het licht. In de afgelopen week bleken 12 op de 100 geteste personen het coronavirus onder de leden te hebben. De week ervoor was dat 13,8 procent en eind oktober was zelfs bijna een op de vijf tests positief.

In de afgelopen week zijn iets meer dan 250.000 mensen getest. Die tests brachten ruim 30.000 coronagevallen aan het licht. De weken ervoor waren er minder tests (ruim 226.000) maar leidde dat tot meer vastgestelde besmettingen (ruim 31.000).

Het coronavirus geldt als onder controle wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de WHO, raadt aan om maatregelen pas te versoepelen wanneer minstens twee weken achter elkaar minder dan 5 procent van alle tests positief is.