Theo Hiddema van Forum verlaat per direct Tweede Kamer

Theo Hiddema van Forum voor Democratie verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Kamer dinsdagmiddag bekend. Ze las een brief van hem voor.

In zijn brief schrijft Hiddema dat hij zichzelf “politiek arbeidsongeschikt heeft verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde”. Duidelijker dan dat wordt hij niet over de redenen voor zijn vertrek.

De 76-jarige advocaat Hiddema zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor Forum in de Kamer. De partij zit momenteel in een interne crisis.

Hiddema vindt het jammer dat hij niet aan Aribs herverkiezing als Kamervoorzitter zal kunnen bijdragen, schrijft hij. “Dank voor al je goede raad, en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunende personeel.”

“Ik denk dat jullie net als ik een beetje overvallen zijn”, zei Arib tegen de aanwezige Kamerleden. Ze richtte zich tot Hiddema, die zelf niet aanwezig was, en zei dat “als strafrechtadvocaat uw bijdragen altijd verfrissend en nooit gemiddeld waren”.

“Uw vertrek uit de Kamer is een principiĆ«le keuze, dat maak ik op uit uw brief”, concludeert Arib. “Maar het moet u niet gemakkelijk zijn gevallen.”

Susan Teunissen is officieel de opvolger van Hiddema. Zij stond bij de verkiezingen van 2017 op nummer 3 van de kandidatenlijst van FVD. Zij heeft eerder laten weten niet in de Kamer te willen. Nummer 4 op de lijst is dan Henk Otten. Hij is een van de oprichters van Forum, maar scheidde zich vorig jaar van de partij af na een ruzie met Baudet.