Uitspraak hoger beroep verbod No Surrender in december

Het gerechtshof in Leeuwarden doet 16 december uitspraak in het hoger beroep van No Surrender. De motorclub werd vorig jaar door de rechtbank verboden en tekende appel aan.

Het hoger beroep liep in september vertraging op. Het Openbaar Ministerie heeft het proces aangespannen tegen No Surrender als koepel, zonder de dertig chapters in Nederland bij naam te noemen. Het gerechtshof had daardoor niet de chapters opgeroepen als belanghebbende voor de behandeling op 11 september. Dit zou 18 september per brief alsnog zijn gebeurd, aldus de voorzitter van het hof.

Dinsdag voerde slechts een chapter nog als belanghebbende verweer: Los Hermanos uit Alkmaar. De leden zeggen een zelfstandige vereniging te zijn. Een eventueel verbod op de koepel No Surrender zou hen niet mogen treffen, vinden ze. De advocaten van No Surrender zeiden in september ook dat van een landelijke organisatie geen sprake is.

Voor het OM staat vast dat de chapters onder strenge controle staan van het landelijke bestuur. De No Surrender-advocaten vestigen hun hoop op een uitspraak van de Hoge Raad in april. Die besloot in een zaak over motorclub Bandidos dat de chapters mogen blijven bestaan. Alleen het verbod op de koepel Bandidos Motorcycle Club Holland bleef in stand.

De rechtbank in Assen oordeelde in juni 2019 dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde.