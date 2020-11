Op de postkamer van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is dinsdag aan het eind van de middag een brief met een mogelijk verdachte inhoud aangetroffen. Niemand raakte gewond. De politie kon nog niets zeggen over de inhoud van de brief.

Bij een aantal adressen in het land zijn de afgelopen week poederbrieven gevonden. Tot de ontvangers behoren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.