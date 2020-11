Zeesluis IJmuiden is de naam ’s werelds grootste zeesluis

Zeesluis IJmuiden, dat is de naam die de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden heeft gekregen. Nederlanders mochten meedenken over de nieuwe naam, maar suggesties als De Irma Sluis, verwijzend naar doventolk Irma Sluis, Sluisje McSluisface en De Sluizenmoeder, haalden het niet.

Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is het duidelijk. “De naam Zeesluis IJmuiden is precies wat het is: gelegen in IJmuiden vormt de sluis de komende 100 jaar de toegangspoort tot het Noordzeekanaalgebied en de havens van Amsterdam. Een belangrijke sluis, met een glasheldere nieuwe naam.”

In totaal kwamen er ruim vijfduizend reacties op de oproep van Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen om mee te denken over een naam. Daaruit heeft de gemeente een selectie gemaakt. Een jury bestaande uit nabije buren van de zeesluis bepaalde de top 5 en burgemeester en wethouders van Velsen kozen daar Zeesluis IJmuiden uit.

Op sociale media ontstond een heuse lobby om de sluis naar doventolk Irma Sluis te noemen. Zij is in korte tijd zeer bekend geworden door haar optreden tijdens de coronapersconferenties van minister-president Mark Rutte en andere ministers. Maar om een sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon minstens tien jaar dood zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.

Jeroen Verwoort, wethouder van de gemeente Velsen, en Nienke Bagchus van Rijkswaterstaat maakten de naam dinsdag bekend. De suggestie Zeesluis IJmuiden werd in totaal vijf keer ingezonden. Alle vijf de indieners ontvangen een taart en degene die de naam Zeesluis IJmuiden als eerste instuurde, wordt uitgenodigd bij de opening van de sluis in 2022.

Zeesluis IJmuiden vervangt de sluis uit 1929 die te klein is geworden. Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.